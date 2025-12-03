Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 1-3 - Β' ημίχρονο
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 03 Δεκεμβρίου 2025, 14:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ολυμπιακός

LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 1-3 - Β' ημίχρονο

Παρακολουθήστε και σχολιάστε στο Live Chat του Onsports την εξέλιξη του αγώνα Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ιστορικό ματς στην Ερμούπολη, με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται τον νταμπλούχο Ολυμπιακό. Οι νησιώτες έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν στα «νοκ άουτ», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν το απόλυτο και την τετράδα.

Η ομάδα των Κυκλάδων έχει συγκεντρώσει 3 βαθμούς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές που έχει δώσει στον θεσμό, με απολογισμό 1 νίκης και 2 ηττών. Από την άλλη, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετράει 2 νίκες στα ισάριθμα ματς που έχει δώσει και θέλει να κάνει το 3Χ3.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το παιχνίδι στο Live Chat του Onsports:



Ροή ειδήσεων

ΜΠΑΣΚΕΤ
ΟΣΕΚΑ: «Ζητήσαμε την συμπαράσταση της ΕΟΚ αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση»
6 λεπτά πριν ΟΣΕΚΑ: «Ζητήσαμε την συμπαράσταση της ΕΟΚ αλλά δεν υπήρξε ανταπόκριση»
EUROLEAGUE
Μπασκόνια: Τέλος ο Ντιαλό
26 λεπτά πριν Μπασκόνια: Τέλος ο Ντιαλό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 1-3 - Β' ημίχρονο
27 λεπτά πριν LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 1-3 - Β' ημίχρονο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο Γιώργος Πρίντεζης από τους νησιώτες
49 λεπτά πριν Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Βραβεύτηκε ο Γιώργος Πρίντεζης από τους νησιώτες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved