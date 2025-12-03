LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 1-3 - Β' ημίχρονο

Παρακολουθήστε και σχολιάστε στο Live Chat του Onsports την εξέλιξη του αγώνα Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ιστορικό ματς στην Ερμούπολη, με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται τον νταμπλούχο Ολυμπιακό. Οι νησιώτες έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν στα «νοκ άουτ», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν το απόλυτο και την τετράδα.

Η ομάδα των Κυκλάδων έχει συγκεντρώσει 3 βαθμούς στις πρώτες τρεις αγωνιστικές που έχει δώσει στον θεσμό, με απολογισμό 1 νίκης και 2 ηττών. Από την άλλη, το «συγκρότημα» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετράει 2 νίκες στα ισάριθμα ματς που έχει δώσει και θέλει να κάνει το 3Χ3.

Παρακολουθήστε και σχολιάστε το παιχνίδι στο Live Chat του Onsports: