Ολυμπιακός: Αμφίβολος με Φενέρ ο Φουρνιέ

Οnsports Τeam

Ο Γάλλλος παίκτης δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του και είναι αμφίβολος για την αυριανή αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης στο ΣΕΦ.

Δυσάρεστα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού, καθώς ο Έλληνας τεχνικός είδε τον Εβάν Φουρνιέ να μην παίρνει μέρος στην προπόνηση.

Ο Γάλλος παίκτης των "ερυθρόλευκων" ανέβασε πυρετό με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να ακολουθήσει το προπονητικό πρόγραμμα, με τον Έλληνα τεχνικό και τους συνεργάτες του να είναι σε... αναμμένα κάρβουνα.

Όπως γίνεται αντιλητπό η συμμετοχή του Φουρνιέ είναι αμφίβολη για την αυριανή αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ευρώπης και θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στην οποία θα είναι ο παίκτης αύριο Πέμπτη.