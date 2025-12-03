Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Μεγάλη ανησυχία για την κακοκαιρία της Πέμπτης
Οnsports Τeam 03 Δεκεμβρίου 2025, 12:44
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός / Φενέρμπαχτσε

Ολυμπιακός: Μεγάλη ανησυχία για την κακοκαιρία της Πέμπτης

Οι έντονες βροχοπτώσεις που αναμένεται να πλήξουν την Αττική από αύριο έχουν προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους του Ολυμπιακού και του ΣΕΦ εν όψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε - Δείτε την αναλυτική πρόβλεψη

Μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί στις τάξεις της ομάδας του Ολυμπιακού αλλά και της διοίκησης του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που θα πλήξουν από αύριο το λεκανοπέδιο της Αττικής!

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε και πλέον το ενδεχόμενο εισροής υδάτων στο γήπεδο λόγω της βροχής είναι πιο ορατό από ποτέ!

Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη του καιρού για αύριο Πέμπτη, 4/12 από τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια:

"Πανελλαδική κακοκαιρία με ισχυρές καταιγίδες και αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες ..."

Κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια και κατολισθήσεις στη μισή Ελλάδα.

Ξεκινά την Πέμπτη τα χαράματα και από τα δυτικά.

Στο χάρτη οι περιοχές με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Στο επίκεντρο και η Αττική (Πέμπτη απόγευμα με Παρασκευή πρωί) όχι τόσο για τα ύψη βροχής, όσο γιατί έχει πλέον πολύ περιορισμένες φυσικές απορροές λόγω της τσιμεντοποίησης.

Στο Πήλιο, στο Βόλο, στη Λάρισα , στην Πιερία τα ύψη βροχής είναι ακραία και μακάρι να μην επαληθευτούν.

Οι περιοχές και οι αντίστοιχες εντάσεις θα επανεκτιμηθούν με βάση την κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός, για το Κύπελλο Ελλάδας
10 λεπτά πριν LIVE Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός, για το Κύπελλο Ελλάδας
EUROLEAGUE
Ενοχλημένος ο Μπαρτζώκας: «Με έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
29 λεπτά πριν Ενοχλημένος ο Μπαρτζώκας: «Με έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Αμφίβολος με Φενέρ ο Φουρνιέ
48 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Αμφίβολος με Φενέρ ο Φουρνιέ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Με δίδυμο Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ η ενδεκάδα - Οι επιλογές Χριστοφιλέα
50 λεπτά πριν Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Με δίδυμο Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ η ενδεκάδα - Οι επιλογές Χριστοφιλέα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved