Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η ανανέωση του Ελ Κααμπί

Οnsports Τeam

Πολύ κοντά στο να ολοκληρωούν οι διαπραγματεύσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό είναι ο Αγιού Ελ Κααμπί.

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Πειραιά βρίσκεται στην Ελλάδα και όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ημερών η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η ανακοίνωση του νέου συμβολαίου.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι πολύμηνες, με την πλευρά του παίκτη να μην ήταν ικανοποιημένη με όσα είχε ακούσει αρχικά, αλλά στη συνέχεια τα δεδομένα άλλαξαν και όπως όλα δείχνουν ο έμπειρος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.