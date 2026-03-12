Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η ανανέωση του Ελ Κααμπί
Οnsports Τeam 12 Μαρτίου 2026, 13:40
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η ανανέωση του Ελ Κααμπί

Πολύ κοντά στο να ολοκληρωούν οι διαπραγματεύσεις και να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό είναι ο Αγιού Ελ Κααμπί. 

Μια ανάσα από την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την πλευρά του Αγιούμπ Ελ Κααμπί βρίσκεται ο Ολυμπιακός. 

Ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Πειραιά βρίσκεται στην Ελλάδα και όπως όλα δείχνουν είναι θέμα ημερών η ολοκλήρωση της συμφωνίας και η ανακοίνωση του νέου συμβολαίου. 

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών είναι πολύμηνες, με την πλευρά του παίκτη να μην ήταν ικανοποιημένη με όσα είχε ακούσει αρχικά, αλλά στη συνέχεια τα δεδομένα άλλαξαν και όπως όλα δείχνουν ο έμπειρος επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: «Οι επαφές μας με το ΝΒΑ και τη Euroleague συνεχίζονται» - Όσα είπε ο GM του συλλόγου
18 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: «Οι επαφές μας με το ΝΒΑ και τη Euroleague συνεχίζονται» - Όσα είπε ο GM του συλλόγου
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
30 λεπτά πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μανουέλ Άνχελ: Η συγκίνηση ενός πατέρα που είδε το παιδί του να κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης
1 ώρα πριν Μανουέλ Άνχελ: Η συγκίνηση ενός πατέρα που είδε το παιδί του να κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης
ΣΠΟΡ
Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης
1 ώρα πριν Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved