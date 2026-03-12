Σοκ στην Μπαρτσελόνα - Νοκ άουτ για την υπόλοιπη σεζόν ο Λαπροβίτολα
Σημαντική απώλεια για την Μπαρτσελόνα στην τελική ευθεία της σεζόν.
Ο Νίκολα Λαπροβίτολα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (11/03) προπόνησης της Μπαρτσελόνα και αναμένεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς.
Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη πλήρη ρήξη του μακρού τένοντα του δεξιού μηρού του και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.
[????????? ??̀???]— Barça Basket (@FCBbasket) March 12, 2026
Durant l'entrenament d'ahir, el jugador ???? ???????????? va patir una ruptura completa del tendó de l'adductor llarg de la cuixa dreta.
El jugador seguirà un tractament conservador i s'estima que el temps de recuperació serà… pic.twitter.com/KL6dXFtB86