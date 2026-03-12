Σοκ στην Μπαρτσελόνα - Νοκ άουτ για την υπόλοιπη σεζόν ο Λαπροβίτολα

Οnsports Τeam

Σημαντική απώλεια για την Μπαρτσελόνα στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Νίκολα Λαπροβίτολα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (11/03) προπόνησης της Μπαρτσελόνα και αναμένεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη πλήρη ρήξη του μακρού τένοντα του δεξιού μηρού του και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.