Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σοκ στην Μπαρτσελόνα - Νοκ άουτ για την υπόλοιπη σεζόν ο Λαπροβίτολα
Οnsports Τeam 12 Μαρτίου 2026, 14:38
EUROLEAGUE

Σοκ στην Μπαρτσελόνα - Νοκ άουτ για την υπόλοιπη σεζόν ο Λαπροβίτολα

Σημαντική απώλεια για την Μπαρτσελόνα στην τελική ευθεία της σεζόν.

Ο Νίκολα Λαπροβίτολα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής (11/03) προπόνησης της Μπαρτσελόνα και αναμένεται να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Αργεντινός γκαρντ υπέστη πλήρη ρήξη του μακρού τένοντα του δεξιού μηρού του και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Φενέρμπαχτσε: «Οι επαφές μας με το ΝΒΑ και τη Euroleague συνεχίζονται» - Όσα είπε ο GM του συλλόγου
17 λεπτά πριν Φενέρμπαχτσε: «Οι επαφές μας με το ΝΒΑ και τη Euroleague συνεχίζονται» - Όσα είπε ο GM του συλλόγου
BET
ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
29 λεπτά πριν ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 28 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μανουέλ Άνχελ: Η συγκίνηση ενός πατέρα που είδε το παιδί του να κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης
1 ώρα πριν Μανουέλ Άνχελ: Η συγκίνηση ενός πατέρα που είδε το παιδί του να κάνει ντεμπούτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης
ΣΠΟΡ
Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης
1 ώρα πριν Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved