Παναθηναϊκός: Υπέρβαση σε όλα τα μέτωπα (poll)

Οnsports Τeam

Πράσινος… συναγερμό έχει σημάνεις στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού για την αποψινή βραδιά όπου η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ αντιμετωπίζει τη Μπέτις, ενώ αυτή του Εργκίν Αταμάν την Ζαλγκίρις Κάουνας με τα δύο κλαμπ να θέλουν τα θετικά αποτελέσματα για να βάλουν βάσεις… .υπέρβασης. Μπορούν οι «πράσινοι» να πάρουν θετικά αποτελέσματα σε χορτάρι και glass floor;

Η αποψινή βραδιά είναι βραδιά Παναθηναϊκού. Είναι βραδιά από τα… παλιά για τους φίλους της ομάδας. Ευρωπαϊκή βραδιά γεμάτη από… τριφύλλια, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο την Μπέτις, για την φάση των «16» του Europa League και λίγο αργότερα το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να δίνει έναν από τους «τελικούς» που έχει μπροστά της, για τη EuroLeague, κόντρα στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις θα έχουν πάρει… φωτιά από νωρίς με τον κόσμο της ομάδας να δίνει βροντερό παρών και στο ανοικτό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αλλά και στο Teleko Center Athens. Πάνω από 30.000 φίλοι της ομάδας αναμένεται να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ένα ακόμα sold out έχει γίνει στην αναμέτρηση του κλειστού, απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Τα δύο παιχνίδια είναι κάτι περισσότερο από… κομβικά για την ευρωπαϊκή πορεία του ποδοσφαιρικού αλλά και του μπασκετικού Παναθηναϊκού.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ έχουν μπροστά τους μια τεράστια πρόκληση. Η Μπέτις, μια από τις ομάδες που φαντάζουν ως το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, η οποία βρίσκεται στην 5η θέση της La Liga αποτελεί το μεγάλο εμπόδιο των «πράσινων» για πρόκρισή τους στους «8» του θεσμού. Ένας αντίπαλος-πρόκληση, μια αποστολή που ψάχνει… υπέρβαση.

Δύο ώρες αργότερα στο T-Center ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζαλγκίρις Κάουνας και ο κόσμος που θα βρεθεί στις εξέδρες περιμένει δύο πράγματα να δει. Την ομάδα να αντιδρά, να πατά και πάλι στα πόδια της και να ξεκινάει το επιβεβλημένο σερί νικών που θα τη φέρει και πάλι στη θέση που της αρμόζει στην κατάταξη της EuroLeague και παράλληλα να δει την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Μετά από σχεδόν ενάμιση χρόνο απουσίας ο Γάλλος σέντερ του «τριφυλλιού» έχει επιστρέψει σε προπονήσεις, έχει μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς και θέλει να συνδυάσει την επιστροφή του στην ενεργό δράση με ένα βράδυ άκρως… Παναθηναϊκό.

Μπείτε στο Instagram του OnSports και ψηφίστε αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός να πάρει θετικά αποτελέσματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ.