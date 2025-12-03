Παρτιζάν: Χαμός στον σύλλογο - Οι οπαδοί απαιτούν την παραίτηση του προέδρου λόγω Ομπράντοβιτς

Onsports Team

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην Παρτιζάν, με την ατμόσφαιρα στον σύλλογο να είναι τεταμένη μετά την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η σερβική ομάδα θυμίζει «καζάνι που βράζει», καθώς ο Σύνδεσμος Φιλάθλων «JSD» εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση στην οποία ζητά την άμεση και αμετάκλητη παραίτηση του προέδρου Όστογια Μιχάιλοβιτς, επιρρίπτοντάς του την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο σύλλογο. Οι φίλοι της Παρτιζάν υπογραμμίζουν ότι ο όρος «αμετάκλητη» παραπέμπει ευθέως στην πρόσφατη αποχώρηση του Ζοτς, ενώ εκφράζουν δημόσια την επιθυμία τους για τη γρήγορη επιστροφή του στον πάγκο της ομάδας.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης κάλεσμα προς τους οπαδούς να προστατεύσουν την έδρα της ομάδας στον επερχόμενο αγώνα με την Μπάγερν, αποφεύγοντας οποιαδήποτε μορφή βίας. Οι οργανωμένοι σημειώνουν ότι, παρότι στο παρελθόν είχαν ζητήσει την παραίτηση ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου, πλέον, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις δηλώσεις του Ομπράντοβιτς, θεωρούν πως ο Μιχάιλοβιτς είναι ο μοναδικός υπεύθυνος και πρέπει να αποχωρήσει άμεσα.

Παράλληλα, αναγνωρίζουν την προσφορά των χορηγών και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως η Παρτιζάν δεν είναι εταιρεία ή έργο κάποιων παραγόντων, αλλά ένας σύλλογος με ιστορία και αξίες που πρέπει να προστατευθούν. Στέκονται ακόμη στο νομικό πλαίσιο που προβλέπει τη δυνατότητα ακύρωσης τροποποιήσεων του καταστατικού εντός 60 ημερών, αφήνοντας να εννοηθεί πως εξετάζουν την άσκηση σχετικών έννομων ενεργειών.

Οι φίλαθλοι ανακοινώνουν επίσης ότι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσουν επίσημη συλλογή υπογραφών για την ακύρωση του νέου καταστατικού του ΚΚΚ και την απομάκρυνση του Μιχάιλοβιτς, εφόσον ο ίδιος δεν έχει παραιτηθεί μέχρι τότε. Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με τη φράση «Τίποτα από την Παρτιζάν, όλα για την Παρτιζάν», δίνοντας τον τόνο μιας κρίσιμης περιόδου για το μέλλον της ομάδας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Συνεπείς με τη θέση που εκφράσαμε στις τρεις προηγούμενες ομιλίες μας και ενθαρρυμένοι από την χθεσινοβραδινή ομιλία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς , απαιτούμε την ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του προέδρου της Παρτιζάν, Όστογια Μιχάιλοβιτς.

Ευχόμαστε στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μια γρήγορη επιστροφή στον σύλλογο.

Παρόλο που σε μία από τις προηγούμενες ομιλίες μας ζητήσαμε την παραίτηση ολόκληρου του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΚΚΚ και την ομιλία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλάξαμε την απόφασή μας. Απαιτούμε από τον Πρόεδρο Όστογια Μιχάιλοβιτς να αναλάβει αποκλειστικά την ευθύνη.

Επίσης, επαναλαμβάνουμε ότι γνωρίζουμε πλήρως την ενέργεια, τον χρόνο και τα χρήματα καθενός από τους χορηγούς και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου του CPC. Τους είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες γι' αυτό και θέλουμε να επιμείνουμε μαζί σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τον σύλλογο, γιατί έτσι γράφεται η ιστορία.

Η Παρτιζάν δεν είναι ούτε έργο ούτε εταιρεία, αλλά ο σύλλογος και το άσυλο μας. Η Παρτιζάν δεν θα γίνει παιχνίδι στα χέρια επιτήδειων διευθυντών. Αλλάζοντας το καταστατικό του ΚΚΚ, σε ταραγμένες εποχές που το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σερβίας παραβιάζεται καθημερινά, ο Πρόεδρος Όστογια Μιχάιλοβιτς ελπίζει να κατοχυρώσει νομικά τη θέση του. Του υπενθυμίζουμε με την ευκαιρία αυτή ότι, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 3 του Νόμου περί Αθλητισμού της Σερβικής Δημοκρατίας, ο νόμος ορίζει "ότι μπορεί να ζητηθεί αγωγή για την ΑΚΥΡΩΣΗ απόφασης (σχετικά με τροποποιήσεις και προσθήκες στο καταστατικό) εντός 60 ημερών από τη γνώση της ακυρότητας της απόφασης"...

Παρακαλούμε κάθε οπαδό της Παρτιζάν να απέχει από κάθε είδους βία στον επόμενο, καθώς και σε κάθε επόμενο αγώνα, κάτι που θα εξηγήσουμε λεπτομερώς την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Επίσης, όπως υποσχεθήκαμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα νόμιμα και θεμιτά μέσα για να ξεκινήσουμε έναν αποφασιστικό αγώνα για τη διατήρηση των αξιών μας, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 θα ξεκινήσουμε μια συλλογή υπογραφών για την ΑΚΥΡΩΣΗ του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ του ΚΚΚ, καθώς και για την απομάκρυνση του Προέδρου Όστογια Μιχάιλοβιτς, εάν δεν εγκαταλείψει οικειοθελώς τη θέση του μέχρι τότε.

Τίποτα από την Παρτιζάν, όλα για την Παρτιζάν».