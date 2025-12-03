Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Με δίδυμο Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ η ενδεκάδα - Οι επιλογές Χριστοφιλέα

Eurokinissi

Γνωστές έγιναν οι αρχικές επιλογές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα Κυπέλλου του Ολυμπιακού με την Ελλάς Σύρου, το μεσημέρι της Τετάρτης (03/12).

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο νησί των Κυκλάδων για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Βάσκος τεχνικός ανακοίνωσε την αρχική ενδεκάδα, η οποία έχει πολλά νέα πρόσωπα, αλλά και επιθετικό δίδυμο τους Μεντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Νίκος Μπότης. Το δεξί άκρο της άμυνας θα καλύψει ο Κοστίνια, με τον Μπρούνο Ονιεμαέτσι να βρίσκεται στα αριστερά. Οι Αλέξης Καλογερόπουλος και Γκουστάβο Μάνσα θα συνθέτουν το δίδυμο στο κέντρο της οπισθοφυλακής.

Στη μεσαία γραμμή θα βρίσκονται οι Ντιόγκο Νασιμέντο και Λορένζο Σιπιόνι, με τον Ρεμί Καμπελά στο δεξί άκρο, τον Γιουσούφ Γιαζίτσι στο αριστερό και την επίθεση θα είναι οι Μεντί Ταρέμι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας προτίμησε στο βασικό σχήμα των νησιωτών τους Γκίνη, Προβυδάκη, Σταματούλα, Γώγο, Γαρουφαλιά, Βερνάρδο, Νάτσο, Καλό, Ζαφείρη, Μπάμπη και Ντέβιντ. Στον πάγκο για την Ελλάς Σύρου είναι οι: Λιούμης, Γιάκος, Γκέζος, Κόλα, Νίνο, Τριμμάτης, Μούντριχας, Ζώνιος, Χνάρης, Βλάχος, Κοντογιάννης.