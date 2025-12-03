Ολυμπιακός: Πότε ανακοινώνεται η ανανέωση Μεντιλίμπαρ

Eurokinissi

Onsports Team

Οι δύο πλευρές βρίσκονται ένα… βήμα πριν την οριστικοποίηση της οριστικής συμφωνίας που υπάρχει εδώ και μερικές ημέρες και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο, οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και απομένει μόνο το τυπικό σκέλος της υπογραφής, με την υπόθεση να θεωρείται πλέον ζήτημα χρόνου.

Ο Μεντιλίμπαρ έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, προσδίδοντας σταθερότητα, πειθαρχία και αποτελεσματικότητα. Η διοίκηση του Ολυμπιακού εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένη με τη δουλειά του, ενώ και οι ποδοσφαιριστές δείχνουν να εμπιστεύονται πλήρως τη φιλοσοφία και τις οδηγίες του. Από την πλευρά του, ο έμπειρος τεχνικός δηλώνει διαρκώς πως αισθάνεται δικαιωμένος για την επιλογή του να έρθει στο λιμάνι και ότι έχει «δέσει» με τον σύλλογο σε όλα τα επίπεδα.

Όπως αναφέρεται στο «Φως», οι υπογραφές μπορεί να «πέσουν» ανά πάσα στιγμή, είτε μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, είτε μετά το ταξίδι στο Καζακστάν, είτε ακόμη και μέσα στην περίοδο των Χριστουγέννων. Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία βρίσκεται ήδη στο τελικό της στάδιο και η ολοκλήρωσή της θεωρείται ουσιαστικά τυπική διαδικασία.

Ο Ολυμπιακός επιθυμεί να συνεχίσει με τον άνθρωπο που κατάφερε να επαναφέρει την ηρεμία και την αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι της ομάδας, δημιουργώντας μία σταθερή βάση για το μέλλον. Από την άλλη, ο Μεντιλίμπαρ βλέπει στο περιβάλλον των «ερυθρόλευκων» τις ιδανικές συνθήκες για να εξελίξει το πλάνο του και να χτίσει μια ομάδα με διαρκή αγωνιστική πρόοδο.

Με την αμοιβαία επιθυμία δεδομένη και τα διαδικαστικά να έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, απομένει πλέον μόνο η επίσημη ανακοίνωση για να επιβεβαιωθεί ότι Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ θα πορευτούν μαζί και στη συνέχεια της νέας σεζόν.