Ολυμπιακός: «Πλήγμα» με Ρέτσο, αγώνας «δρόμου για Τσικίνιο και Ποντένσε

Οnsports Τeam

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετράει τα προβλήματά του λίγο πριν από το μεγάλο και πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την Καϊράτ για το Champions League.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να αποδράσει από το Αγρίνιο, με το γκολ του Ελ Κααμπί κόντρα στον Παναιτωλικό και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όμως, δε μπορεί να το χαρεί όσο θα ήθελε.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού ξέρει ότι η ομάδα του έχει μπροστά του ένα δύσκολο πρόγραμμα μέχρι το τέλος του 2025 και παράλληλα έχει να διαχειριστεί και σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα.

Το πρώτο δεν είναι άλλο από τον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου, ο οποίος αποδείχτηκε τελικά πιο σοβαρός από ότι είχε αρχικά εκτιμηθεί και όπως όλα δείχνουν ο αρχηγός του Ολυμπιακού θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δύο εβδομάδες.

Ο Ρέτσος αναμένεται να χάσει τα παιχνίδια με Ελλάς Σύρου, ΟΦΗ, Καϊράτ και Άρη, ενώ θα φανεί αν θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή και στο τελευταίο ματς πριν τα Χριστούγεννα με την Κηφισιά.

Παράλληλα, οι Ντάνιελ Ποντένσε και Τσικίνιο δίνουν τη μάχη τους για να είναι έτοιμοι το Σάββατο στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αλλά σίγουρα προσπαθούν να δώσουν το παρών στο ματς με την Καϊράτ στην Αστάνα. Αυτός είναι ο στόχος των Πορτογάλων, καθώς η αναμέτρηση στο Καζακστάν είναι μεγάλης σημασίας.

Από εκεί και πέρα, ο Μεχντί Ταρέμι αναμένεται να είναι έτοιμος το Σάββατο, καθώς το αιμάτωμα που είχε πίσω από το γόνατο έχε υποχωρήσει.