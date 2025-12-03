Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/12) - Με Άρης-ΠΑΟΚ, Κύπελλο και Ευρώπη
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 03 Δεκεμβρίου 2025, 09:47
STORIES

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/12) - Με Άρης-ΠΑΟΚ, Κύπελλο και Ευρώπη

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (03/12).

Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, Άρης – ΠΑΟΚ, ξεχωρίζει από το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, στις 21:30 με μετάδοση από τα κανάλια της Cosmote TV.

Από τα αθλητικά κανάλια της ίδιας ψηφιακής πλατφόρμας θα μεταδοθούν τα υπόλοιπα ματς του Κυπέλλου, με τα Παναθηναϊκός – Κηφισιά και ΑΕΚ – ΟΦΗ να συγκεντρώνουν τα βλέμματα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός Κύπελλο Ελλάδας

15:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μαρκό – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας

16:00 Novasports Start Αταλάντα – Τζένοα Coppa Italia

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος Κύπελλο Ελλάδας

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – ΟΦΗ Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός = Παναθηναϊκός League Cup Final 8

19:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κάλιαρι Coppa Italia

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Παναθηναϊκός – Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Φλοίσβος League Cup Final 8

21:30 Novasports Start Γουλβς – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

21:30 Novasports 6HD Μπέρνλι – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:30 Novasports 5HD Μπράιτον – Άστον Βίλα Premier League

21:30 Novasports 2HD Άρσεναλ – Μπρέντφορντ Premier League

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρης – ΠΑΟΚ ΚύπελλοΕλλάδας

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουνιόν Βερολίνου – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί Γιουνάιτεντ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Βενέτσια Coppa Italia

22:15 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Σάντερλαντ Premier League

22:15 Novasports 4HD Λιντς – Τσέλσι Premier League



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού
7 λεπτά πριν Πέθανε στη Ζάκυνθο ο Ρέμι Μόουζες, πρώην άσος της Γιουνάιτεντ - Ήταν κόουτς σε ομάδα του νησιού
ΣΠΟΡ
Βόλεϊ: Να τελειώσουν τη δουλειά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο Challenge Cup - Για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ
47 λεπτά πριν Βόλεϊ: Να τελειώσουν τη δουλειά Παναθηναϊκός και ΑΕΚ στο Challenge Cup - Για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ
EUROLEAGUE
Euroleague, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με Ντιφάλα η διαιτητική ομάδα στο ΣΕΦ
1 ώρα πριν Euroleague, Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Με Ντιφάλα η διαιτητική ομάδα στο ΣΕΦ
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Πότε ανακοινώνεται η ανανέωση Μεντιλίμπαρ
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Πότε ανακοινώνεται η ανανέωση Μεντιλίμπαρ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved