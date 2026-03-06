Ομάδες

Στο ΣΕΦ για προπόνηση ο Παναθηναϊκός
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 11:57
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Στο ΣΕΦ για προπόνηση ο Παναθηναϊκός

Η ομάδα του «τριφυλλιού» ολοκληρώνει την προετοιμασία της για την αποψινή αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με προπόνηση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Τελευταία προπόνηση για τον Παναθηναϊκό, εν όψει της αποψινής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακού στον Πειραιά, για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Εργκίν Αταμάν αυτή την ώρα προπονεί τους παίκτες του στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει γνωστή και η δωδεκάδα της ομάδας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός να δούμε αν στην αποστολή της ομάδας θα βρίσκεται ο Ματίας Λεσόρ που τις τελευταίες ημέρες έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων με την υπόλοιπη ομάδα.



