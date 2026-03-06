Ομάδες

Μόρις: «Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε»
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 18:37
EUROLEAGUE

Ο Μόντε Μόρις είναι αμφίβολος για το αποψινό ντέρμπι, αλλά ο ίδιος με ανάρτησή του ξεκαθάρισε πως θέλει πάρα πολύ να μπορέσει να παίξει.

Εκδίκηση για την ήττα στον τελικό του Κυπέλλου ψάχνει ο Μόντε Μόρις από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αμερικανός παίκτης, όπως αποκάλυψε χθες ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είναι αμφίβολος για την αποψινή αναμέτρηση αλλά με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκαθάρισε την απόλυτη επιθυμία του να αγωνιστεί.

«Θα έδινα και το τελευταίο μου δολάριο, για να παίξω και να πάρω εκδίκηση απόψε» έγραψε χαρακτηριστικά.

 

 



