Μπαρτζώκας: «Χωρίς άμυνα δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια των παικτών του μετά τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο ντέρμπι της EuroLeague.

Μιλώντας στη flash interview μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι η επιτυχία ήρθε μέσα από τη συλλογική λειτουργία της ομάδας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τις σημαντικές απουσίες που είχε να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός.

«Όλοι έπαιξαν περίπου 20 λεπτά. Ήταν ξεκάθαρα θέμα ομαδικού πνεύματος και προσπάθειας. Μας έλειπαν σημαντικοί παίκτες και ξέραμε ότι χωρίς άμυνα δεν θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ταλέντο και ήταν δεδομένο ότι θα έμενε μέσα στο παιχνίδι», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία που έχει για την ομάδα η συνεισφορά όλων των παικτών, κάνοντας ειδική αναφορά στον Τόμας Ουόκαπ και τον Σάσα Βεζένκοφ.

«Χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες. Ο Ουόκαπ ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία μας, ενώ ο Βεζένκοφ είναι εκείνος που σκοράρει τους περισσότερους πόντους. Δεν είναι ένα απλό παιχνίδι, είναι κάτι περισσότερο όταν παίζεις απέναντι στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ τη νίκη και ευχαριστώ τον κόσμο μας», κατέληξε.