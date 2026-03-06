Ομάδες

Ρόμα: Εκτός για 1,5 μήνα ο Πάουλο Ντιμπάλα
Onsports Team 06 Μαρτίου 2026, 23:59
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Ρόμα

Ρόμα: Εκτός για 1,5 μήνα ο Πάουλο Ντιμπάλα

Για 6 εβδομάδες αναμένεται να μείνει εκτός δράσης ο Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος ταυματίστηκε στην προπόνηση της Ρόμα.

Αν και αρχικά οι «τζιαλορόσι» γνωστοποίησαν ότι ο Αργεντινός επιθετικός αποχώρησε λόγω μυϊκών ενοχλήσεων, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν ολική ρήξη έξω μηνίσκου στο γόνατο. Ο 32χρονος άσος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και προβλέπεται να επιστρέψει μετά από 45 ημέρες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου.

Η Ρόμα βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή της σεζόν, καθώς είναι τέταρτη στη Serie A και παλεύει να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το επόμενο Champions League, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει τις επόμενες δύο εβδομάδες την Μπολόνια, στη φάση των «16» του Europa League. Ο Ντιμπάλα θα χάσει τα παιχνίδια με τους «ροσομπλού», αλλά και τους πιθανούς προημιτελικούς -εφόσον η ομάδα του περάσει-, καθώς και αρκετά ματς πρωταθλήματος.

Πάντως, ο Αργεντινός επιθετικός έχει χάσει το τελευταίο διάστημα τη θέση του βασικού, καθώς πραγματοποιεί μέτρια σεζόν, με μόλις δύο γκολ σε 17 συμμετοχές στο Καμπιονάτο.



