El Mundo Deportivo: «Ο ΠΑΟΚ έχει υποβάλλει αίτηση για άδεια συμμετοχής στη EuroLeague»

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης φιλοδοξεί κάποια στιγμή να βρεθεί στα… σαλόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ και σύμφωνα με την El Mundo Deportivo έχει ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις.

Μπορεί ακόμα να υπάρχουν θέματα αναφορικά με την τήρηση όλων όσων είχαν συμφωνηθεί την ημέρα της αλλαγής σελίδας στα διοικητικά του ΠΑΟΚ, αλλά οι άνθρωποι της ομάδας βλέπουν μπροστά και σύμφωνα με την El Mundo Deportivo έχουν ήδη κάνει τις πρώτες κινήσεις τους για να μπορέσουν να συμμετάσχουν κάποια στιγμή στη EuroLague.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Οι φιλοδοξίες του ΠΑΟΚ είναι κάπως πιο συγκρατημένες σε σχέση με της Χάποελ Ιερουσαλήμ. Αυτός ο ιστορικός ελληνικός σύλλογος μπάσκετ έχει περάσει πολλά χρόνια στη σκιά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει μετά την αγορά της ομάδας από τον Έλληνα δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη τον περασμένο Νοέμβριο.

Είναι ένας από τους πλουσιότερους Έλληνες στον κόσμο, με περιουσία που έχει δημιουργηθεί κυρίως στον τομέα της εξόρυξης. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι η ομάδα έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια συμμετοχής στη EuroLeague για την επόμενη σεζόν.

Και προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ήδη δραστήρια στην αγορά μεταγραφών προκειμένου να δημιουργήσει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική ομάδα».