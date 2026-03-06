Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Stoiximan GBL: Αυτοί είναι οι διαιτητές της 20ης αγωνιστικής
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 12:04
BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Αυτοί είναι οι διαιτητές της 20ης αγωνιστικής

Αντίστροφη μέτρηση για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος με τους διαιτητές των αναμετρήσεων του Σαββατοκύριακου να γίνονται γνωστοί. 

Η διοργανώτρια αρχή, γνωστοποίησε τις διαιτητικές ομάδες που θα «διευθύνουν» το κάθε ένα απ' τα παιχνίδια που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά: 

«Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 7/3

Sunel Arena 12.45 ΑΕΚ-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Πουρσανίδης-Τσιμπούρης-Λεβεντάκος (Διμπινούδης)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μύκονος Betsson Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Αγγελής (Τέγα)

Ανδ. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Πανιώνιος Cosmorama Travel Αγραφιώτης-Μαρινάκης-Κάρδαρης (Ντίνος)

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Μαρούσι Chery Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Σπυρόπουλος (Λαζαρίδης)

Κυριακή 8/3

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Τζιοπάνος-Θεονάς-Χατζημπαλίδης (Πετράκης)

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Τσάνταλη (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)»



Ροή ειδήσεων

BET
Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
5 λεπτά πριν Η αδρεναλίνη στα ύψη με το esports Road Tournament της Allwyn
EUROLEAGUE
Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
29 λεπτά πριν Μονακό: Όλα ανοιχτά για Σπανούλη – Σκέψεις του Έλληνα κόουτς ακόμη και για παραίτηση
EUROLEAGUE
Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
38 λεπτά πριν Euroleague: Ορίστηκαν οι αναμετρήσεις Μακάμπι – Χάποελ και Παρτίζαν – Ντουμπάι BC
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Μέρος της προπόνησης ο Ποντένσε – Προλαβαίνει το ντέρμπι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved