Stoiximan GBL: Αυτοί είναι οι διαιτητές της 20ης αγωνιστικής

Οnsports Τeam

Αντίστροφη μέτρηση για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος με τους διαιτητές των αναμετρήσεων του Σαββατοκύριακου να γίνονται γνωστοί.

Η διοργανώτρια αρχή, γνωστοποίησε τις διαιτητικές ομάδες που θα «διευθύνουν» το κάθε ένα απ' τα παιχνίδια που θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά:

«Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL είναι οι εξής:

Σάββατο 7/3

Sunel Arena 12.45 ΑΕΚ-Προμηθέας Π. Βίκος Cola Πουρσανίδης-Τσιμπούρης-Λεβεντάκος (Διμπινούδης)

Γ. Μπουρούσης 16.00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μύκονος Betsson Τηγάνης-Μαγκλογιάννης-Αγγελής (Τέγα)

Ανδ. Παπανδρέου 18.15 Περιστέρι Betsson-Πανιώνιος Cosmorama Travel Αγραφιώτης-Μαρινάκης-Κάρδαρης (Ντίνος)

Αλεξάνδρειο 18.15 Άρης Betsson-Μαρούσι Chery Τσαρούχα-Ζακεστίδης-Σπυρόπουλος (Λαζαρίδης)

Κυριακή 8/3

ΣΕΦ 13.00 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ Τζιοπάνος-Θεονάς-Χατζημπαλίδης (Πετράκης)

Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Παναθηναϊκός AKTOR Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Τσάνταλη (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)»