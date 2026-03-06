Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πλέξιγκλας στο ΣΕΦ πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 19:09
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πλέξιγκλας στο ΣΕΦ πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού

Ειδική κατασκευή από πλέξι γκλας έχει τοποθετηθεί πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, για την προστασία των μελών της ομάδας του "τριφυλλιού". 

Στον Ολυμπιακό, επειδή έχουν ζήσει πολλά στο ΣΕΦ σε παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας προλκειμένου να αποφύγουν να συμβεί το παραμικρό, πριν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα με τους "πράσινους". 

Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν και η τοποθέτηση πλέξι γκλας πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων προκειμένου να αποφευχθεί το... παραμικρό προς τα μέλη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν. 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι της Euroleague
8 λεπτά πριν LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι της Euroleague
EUROLEAGUE
Μπουένο: «Να συνεργαστούμε με το NBA Europe - Δεν έχω μιλήσει με ΠΑΟΚ για την Euroleague»
14 λεπτά πριν Μπουένο: «Να συνεργαστούμε με το NBA Europe - Δεν έχω μιλήσει με ΠΑΟΚ για την Euroleague»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»
40 λεπτά πριν Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»
EUROLEAGUE
Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
55 λεπτά πριν Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved