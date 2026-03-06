Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Πλέξιγκλας στο ΣΕΦ πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού

Οnsports Τeam

Ειδική κατασκευή από πλέξι γκλας έχει τοποθετηθεί πίσω από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, για την προστασία των μελών της ομάδας του "τριφυλλιού".

Στον Ολυμπιακό, επειδή έχουν ζήσει πολλά στο ΣΕΦ σε παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, έχουν πάρει μέτρα ασφαλείας προλκειμένου να αποφύγουν να συμβεί το παραμικρό, πριν κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος του αγώνα με τους "πράσινους".

Ένα από τα μέτρα αυτά ήταν και η τοποθέτηση πλέξι γκλας πίσω από τον πάγκο των φιλοξενούμενων προκειμένου να αποφευχθεί το... παραμικρό προς τα μέλη της ομάδας του Εργκίν Αταμάν.