Τεχνικός διευθυντής στο Μαρόκο ο Ινιέστα

Onsports Team

Ο παλαίμαχος άσος της Μπαρτσελόνα αναλαμβάνει πόστο στην Εθνική ομάδα της χώρας της βορείου Αφρικής.

Το Μαρόκο δεν μπόρεσε να κατακτήσει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, χάνοντας από τη Σενεγάλη στον τελικό με 1-0 και η ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ουαλίντ Ρεγκραγκί, αντικαθιστώντας τον με τον Μοχάμεντ Ουάχμπι.

Μάλιστα η ομοσπονδία αναμένεται να ενισχύσει το τεχνικό επιτελείο της εθνικής ομάδας μ' έναν θρύλο του ισπανικού ποδοσφαίρου για να τη βοηθήσει στην προετοιμασία της για τα τελικά του Μουντιάλ το προσεχές καλοκαίρι στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Βαρκελόνης «Sport» η ομοσπονδία του Μαρόκου έχει συμφωνήσει με τον Αντρές Ινιέστα για ν' αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή! Μάλιστα ο διάσημος άσος της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας ήταν προσκεκλημένος της ομοσπονδίας και παρακολούθησε τον τελικό του Κόπα Αφρικα. Ο Ινιέστα έχει κατακτήσει συνολικά 32 τρόπαια με την Μπαρτσελόνα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων Τσάμπιονς Λιγκ (2006, 2009, 2011, 2015) και εννέα τίτλων στην LaLiga.