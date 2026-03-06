Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός και ο Μόρις

Οnsports Τeam

Μετά τις απώλειες των Βεζένκοφ και Ουόκαπ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Μόντε Μπόρις που έμεινε εκτός δωδεκάδας του αποψινού ντέρμπι.

Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα έχει να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Από χθες ήταν γνωστό πως οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ θα ήταν εκτός αγώνα, λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είχε χαρακτηριστεί από τον Έλληνα τεχνικό η συμμετοχή του Μόντε Μόρις.

Τελικά, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Αμερικανός παίκτης δε θα μπορέσει να βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του, δημιουργώντας ένα ακόμα πρόβλημα για τον Έλληνα τεχνικό.

Αναλυτικά η δωδεκάδα των Πειραιωτών για το ντέρμπι:

Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης.