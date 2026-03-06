Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός και ο Μόρις
Οnsports Τeam 06 Μαρτίου 2026, 19:04
EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός και ο Μόρις

Μετά τις απώλειες των Βεζένκοφ και Ουόκαπ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δε θα έχει στη διάθεσή του και τον Μόντε Μπόρις που έμεινε εκτός δωδεκάδας του αποψινού ντέρμπι. 

Ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα έχει να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. 

Από χθες ήταν γνωστό πως οι Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ θα ήταν εκτός αγώνα, λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν, ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είχε χαρακτηριστεί από τον Έλληνα τεχνικό η συμμετοχή του Μόντε Μόρις. 

Τελικά, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Αμερικανός παίκτης δε θα μπορέσει να βρίσκεται στην αποστολή της ομάδας του, δημιουργώντας ένα ακόμα πρόβλημα για τον Έλληνα τεχνικό. 

Αναλυτικά η δωδεκάδα των Πειραιωτών για το ντέρμπι:

 Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης.


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι της Euroleague
8 λεπτά πριν LIVE CHAT Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Το «αιώνιο» ντέρμπι της Euroleague
EUROLEAGUE
Μπουένο: «Να συνεργαστούμε με το NBA Europe - Δεν έχω μιλήσει με ΠΑΟΚ για την Euroleague»
14 λεπτά πριν Μπουένο: «Να συνεργαστούμε με το NBA Europe - Δεν έχω μιλήσει με ΠΑΟΚ για την Euroleague»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»
40 λεπτά πριν Με το πιστόλι στον κρόταφο η εθνική γυναικών του Ιράν - Η άρνηση του εθνικού ύμνου και η «επιστροφή»
EUROLEAGUE
Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
55 λεπτά πριν Λεσόρ: «Θέλω να είμαι στο 100% όταν επιστρέψω»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved