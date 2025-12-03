Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι στο League Cup «Ν. Σαμαράς» με φόντο τον τελικό

Eurokinissi

Onsports Team

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός συγκρούονται την Τετάρτη (03/12) σε έναν ημιτελικό που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις, διεκδικώντας το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς». Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 17:00, στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου «Σοφία Μπεφόν» και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ SPORTS 2.

Πρόκειται για τη δεύτερη φετινή συνάντηση των δύο «αιωνίων», μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος της 2ας Νοεμβρίου, όπου ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει 3-0 σετ. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο, μια θέση στον τελικό της διοργάνωσης που καθιερώθηκε το 2012 στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά, ενός από τους σημαντικότερους αθλητές στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ.

Το League Cup έχει εξελιχθεί σε αρένα συχνών και αμφίρροπων μονομαχιών των δύο αντιπάλων. Ο Ολυμπιακός παραμένει ο πολυνίκης θεσμού με 7 τρόπαια, επιστρέφοντας μάλιστα στην κορυφή το 2025, ενώ ο Παναθηναϊκός μετρά 4 κατακτήσεις, εκ των οποίων οι τρεις διαδοχικές την περίοδο 2021-2024. Κάθε νέα τους αναμέτρηση προσθέτει ακόμη ένα κεφάλαιο στην πλούσια ιστορία των μεταξύ τους «αιώνιων» μαχών.

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν σταματά εδώ. Ο νικητής του μεγάλου ντέρμπι θα βρεθεί στον τελικό της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου και τον ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί στις 20:30, στο γυμναστήριο «Ανδρέας Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη. Ο Φλοίσβος στοχεύει στη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας του, διεκδικώντας για πρώτη φορά μια θέση σε τελικό, ενώ ο ΠΑΟΚ, πέντε φορές φιναλίστ, αναζητά επιτέλους την παρθενική του κατάκτηση.

Η συνέχεια προμηνύεται συναρπαστική, με το League Cup «Νίκος Σαμαράς» να προσφέρει για ακόμη μία χρονιά δυνατές συγκινήσεις και αναμετρήσεις υψηλού επιπέδου.