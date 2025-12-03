Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/12) - «Αποφασίζει για 3+1» ο Μπενίτεθ
Οnsports Τeam 03 Δεκεμβρίου 2025, 08:43
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/12) - «Αποφασίζει για 3+1» ο Μπενίτεθ

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (03/12).

Σε πλήξη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για την επόμενη… μέρα, με τη διοίκηση της ομάδας να περιμένει τον Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος «Αποφασίσει για 3+1», ήτοι για το ενδεχόμενο απόκτησης, τερματοφύλακα, στόπερ, αριστερό μπακ και ενδεχομένως και για δεξί μπακ.

Από εκεί και πέρα, η ΑΕΚ χρειάζεται «Νίκη οπωσδήποτε» για το ματς του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ και βρίσκεται ο «Καραργύρης στο πλάνο Νίκολιτς», τη στιγμή που «3 θηρία στα πόδια του Χρήστου», αναφορικά με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Μουζακίτη.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι στο League Cup «Ν. Σαμαράς» με φόντο τον τελικό
2 λεπτά πριν Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι στο League Cup «Ν. Σαμαράς» με φόντο τον τελικό
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/12) - Με Άρης-ΠΑΟΚ, Κύπελλο και Ευρώπη
42 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/12) - Με Άρης-ΠΑΟΚ, Κύπελλο και Ευρώπη
NBA
NBA: Χωρίς… φρένα οι Θάντερ, πέρασαν και από το Σαν Φρανσίσκο - Τα αποτελέσματα
1 ώρα πριν NBA: Χωρίς… φρένα οι Θάντερ, πέρασαν και από το Σαν Φρανσίσκο - Τα αποτελέσματα
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/12) - «Αποφασίζει για 3+1» ο Μπενίτεθ
2 ώρες πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/12) - «Αποφασίζει για 3+1» ο Μπενίτεθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Το σχέδιο δολοφονίας του Μάριου Αθανασίου στη Γη της ελιάς κατά του Πασχάλη Τσαρούχα