Μουντιάλ 2026: Σιγουριά στο Τορόντο παρά τα εμπόδια

Δημοσιονομική αβεβαιότητα, οικονομικές διαφωνίες με τη FIFA και η προσδοκία μιας μεγάλης εισροής οπαδών που επιλέγουν να αποφύγουν τις Ηνωμένες Πολιτείες συνθέτουν το περίπλοκο σκηνικό γύρω από την προετοιμασία του Τορόντο για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Παρά τα εμπόδια, η καναδική μητρόπολη δηλώνει αποφασισμένη να είναι «έτοιμη» για τον πρώτο αγώνα στις 12 Ιουνίου.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για το Τορόντο, Σάρον Μπόλενμπαχ, υποστηρίζει ότι τα εμπόδια ήταν αναμενόμενα και πως η πόλη γνώριζε εξ αρχής πως η υποψηφιότητα αποτελούσε μια «τολμηρή απόφαση». Όπως σημείωσε σε συνέντευξή της στο AFP, μεγάλες πόλεις όπως το Τορόντο «οφείλουν μερικές φορές να παίρνουν τολμηρές αποφάσεις» ακόμη κι αν δεν απολαμβάνουν ομόφωνη υποστήριξη.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το πρώτο που θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και το Μεξικό, ο Καναδάς δεν έχει φιλοξενήσει ποτέ στο παρελθόν την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση. Επτά αγώνες θα διεξαχθούν στο Βανκούβερ και έξι στο Τορόντο, την πολυπληθέστερη πόλη της χώρας με πάνω από τρία εκατομμύρια κατοίκους εντός των ορίων της.

Το Τορόντο αναγκάστηκε να δεσμευθεί στη διοργάνωση πριν εξασφαλίσει οικονομική στήριξη από την επαρχία του Οντάριο. Με το BMO Field να βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης και τη χρηματοδοτική συμφωνία να παραμένει ανοιχτή, οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό συνεχίζουν να προκαλούν εντάσεις μεταξύ της πόλης και της επαρχίας, παρά το γεγονός ότι απομένουν μόλις έξι μήνες μέχρι την έναρξη του τουρνουά.

Στην άλλη άκρη του Καναδά, το Βανκούβερ αντιμετωπίζει επίσης προβληματισμούς λόγω αυξημένων εξόδων, που σχετίζονται κυρίως με τις αναγκαίες εργασίες αναβάθμισης στο BC Place. Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας έχει εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό διαθέσιμων δωματίων ξενοδοχείων για τους επισκέπτες.

Παρότι οι καναδικές πόλεις θα φιλοξενήσουν συνολικά μόλις 13 αγώνες, με έναν αγώνα φάσης «16» η καθεμία, αναμένεται τεράστια τουριστική ροή. Τουλάχιστον 300.000 επισκέπτες προβλέπεται να ταξιδέψουν στο Τορόντο, αριθμός που ενδέχεται να αυξηθεί μετά την κλήρωση της 5ης Δεκεμβρίου και την ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος αγώνων. Η αυξημένη προτίμηση οπαδών προς τον Καναδά σχετίζεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, και με το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ.

Τον Μάιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε διαβεβαιώσει πως όλοι οι οπαδοί θα ήταν ευπρόσδεκτοι κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, η στάση του έχει σκληρύνει έκτοτε, με την ανακοίνωση περιορισμών σε υπηκόους 19 χωρών, ανάμεσα στις οποίες η Αϊτή και το Ιράν, που έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στο τουρνουά, ύστερα από επίθεση σε στρατεύματα της Εθνοφρουράς. Στο μεταξύ, ο τουρισμός προς τις ΗΠΑ παρουσιάζει κάμψη μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, λόγω της σκλήρυνσης των μεταναστευτικών πολιτικών και της έντασης στις σχέσεις με τον Καναδά και το Μεξικό, που επιβαρύνονται επιπλέον από τον συνεχιζόμενο εμπορικό πόλεμο.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, οι διαπραγματεύσεις Τορόντο - FIFA χαρακτηρίζονται από μια σχετική «ευελιξία». Η Μπόλενμπαχ αναφέρει ότι υπήρξαν στιγμές που η πόλη εξέφρασε σαφώς πως ορισμένα αιτήματα της FIFA ήταν «υπερβολικά» ή «δημοσιονομικά μη διαχειρίσιμα». Η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η οποία αρχικά απαιτούσε την κατασκευή τριών νέων γηπέδων προπόνησης, τελικά δέχτηκε να περιοριστεί σε ένα μόνο έργο, μια εξέλιξη που συνέβαλε στη μείωση των αναγκαίων δαπανών.

Μέχρι στιγμής, η στρατηγική αυτή έχει βοηθήσει τον τελικό προϋπολογισμό να παραμείνει σε πιο διαχειρίσιμα επίπεδα. Ο τρέχων οικονομικός σχεδιασμός για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Τορόντο ανέρχεται σε περίπου 380 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, δηλαδή περίπου 233 εκατομμύρια ευρώ.