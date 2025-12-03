Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ισπανία: Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα - Σκόρπισε την Ατλέτικο και ξέφυγε στο +4 από τη Ρεάλ
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2025, 00:08
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία: Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα - Σκόρπισε την Ατλέτικο και ξέφυγε στο +4 από τη Ρεάλ

Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ πριν συμπληρωθεί το 20λεπτο, η Μπαρτσελόνα νίκησε 3-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Καμπ Νου» και παρέμεινε στην κορυφή της La Liga.

Ήταν ένα ματς που έγινε νωρίτερα στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής (λόγω της συμμετοχής των ομάδων στο Σούπερ Καπ του Ιανουαρίου). Η «Ατλέτι» προηγήθηκε με τον Αλεχάντρο Μπαένα στο 26΄, ο Ραφίνια ισοφάρισε στο 26΄ για τους γηπεδούχους και δέκα λεπτά αργότερα (36΄) ο Λεβαντόφσκι αστόχησε σε πέναλτι.

Στο 65΄ ο Ντάνι Όλμο έδωσε το προβάδισμα στους «μπλαουγκράνα» του Χάνσι Φλικ και στην τελευταία φάση του αγώνα (90+6΄) ο Φεράν Τόρες έγραψε το 3-1.

Το βράδυ της Τετάρτης (3/12) η Αθλέτικ Μπιλμπάο υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 14 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 37 -15αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 33

Βιγιαρεάλ 32

Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -15αγ.

Μπέτις 24

Εσπανιόλ 24

Χετάφε 20

Αθλέτικ Μπιλμπάο 20

Ράγιο Βαγεκάνο 17

Ρεάλ Σοσιεδάδ 16

Έλτσε 16

Θέλτα 16

Σεβίλη 16

Αλαβές 15

Βαλένθια 14

Μαγιόρκα 13

Οσασούνα 12

Τζιρόνα 12

Λεβάντε 9

Οβιέδο 9



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ισπανία: Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα - Σκόρπισε την Ατλέτικο και ξέφυγε στο +4 από τη Ρεάλ
1 ώρα πριν Ισπανία: Ασταμάτητη η Μπαρτσελόνα - Σκόρπισε την Ατλέτικο και ξέφυγε στο +4 από τη Ρεάλ
ΣΠΟΡ
Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη, στον τελικό ο Σίσκος - Το πρόγραμμα της Τετάρτης
1 ώρα πριν Κολύμβηση: Πανελλήνιο ρεκόρ η Ντουντουνάκη, στον τελικό ο Σίσκος - Το πρόγραμμα της Τετάρτης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: «Ιστορικός» Χάαλαντ σε ματς με 9 γκολ, πιέζει την Άρσεναλ η Σίτι
2 ώρες πριν Premier League: «Ιστορικός» Χάαλαντ σε ματς με 9 γκολ, πιέζει την Άρσεναλ η Σίτι
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Θλίψη - Νεκρός 14χρονος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ - Τον παρέσυρε τρένο
2 ώρες πριν Θλίψη - Νεκρός 14χρονος ποδοσφαιριστής της Νότιγχαμ Φόρεστ - Τον παρέσυρε τρένο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved