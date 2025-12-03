Ενοχλημένος ο Μπαρτζώκας: «Με έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Οnsports Τeam

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τράβηξε και πάλι πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας, καθώς στο περιθώριο των δηλώσεών του για την αυριανή αναμέτρηση με τη Φενέμρπαχτσε, δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη συνεχή μεταγραφολογία που… ακολουθεί την ομάδα του.

Για μία ακόμα φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έρκυψε την ενόχλησή του αναφορικά με όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στην ομάδα του, κυρίως με το κομμάτι της μεταγραφολογίας.

Το γεγονός ότι ακούγονται και γράφονται καθημερινά πάρα πολλά ονόματα ως πιθανοί στόχοι του Ολυμπιακού, με τον Έλληνα τεχνικό από τη μία να τονίζει ότι η ομάδα του δεν χρειάζεται παίκτη και από την άλλη να αποκαλύπτει συζυτήσεις που έχουν γίνει με επίδοξους μεταγραφικούς στόχους.

«Με έχει κουράσει πάρα πολύ η μεταγραφολογία. Νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα. Δεν μπορώ να με ρωτάτε συνέχεια για ένα πράγμα. Έχουμε μια ομάδα με τόσους παίκτες και συνέχεια το θέμα συζήτησης στην ελληνική κοινωνία και όχι μόνο στο μπάσκετ είναι ποιον θα πάρει Ολυμπιακός. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που ασχολούμαστε με το θέμα και έχουμε και τα παιχνίδια που είναι πολύ κρίσιμο για μας. Πρωτάθλημα ελληνικό Ευρωλίγκα και ούτω καθεξής. Είναι κουραστικό πραγματικά» είπε ο κόουτς και πρόσθεσε: «Επηρεάζονται όλοι, γιατί όλοι διαβάζουν. Ό, τι εκπομπή γίνεται στα μεγάλα sites, ζωντανή, μπασκετική ασχολούνται, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού προφανώς σε κάτι που είναι ενοχλητικό και για τους παίκτες της ομάδας μας και για όλους εμάς. Τι να κάνουμε; Δεν μπορούμε να επιβάλουμε στον κόσμο με τι θα ασχολείται».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά και για το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε:

«Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι. Η Φενέρ προέρχεται από πέντε νίκες συνεχόμενες, τέσσερις στο γήπεδό της, αλλά δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Επανέρχονται τραυματίες παίκτες. Λίγο διαφοροποιημένη η εικόνα της σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το πώς παίζουν φέτος. Μια ομάδα που σουτάρει την μπάλα πολύ καλά, πολύ καλοί στο transition και στο τρίποντο στο τρανζίσιον και φυσικά είναι ένα παιχνίδι δύσκολο για μας εδώ. Εμείς προερχόμαστε από την ήττα στο Βελιγράδι. Πρέπει να παίξουμε. Να ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι το 25.

Μετά είχαμε ένα πολύ άσχημο διάστημα με κακές επιλογές, λάθη που οδήγησαν σε πολλούς πόντους στο transition. Δεν ελέγξαμε λοιπόν αυτό που έπρεπε να κάνουμε και αύριο Πρέπει να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε αυτό το κομμάτι, να έχουμε υπομονή στο παιχνίδι μας για να μην επαναληφθεί αυτό».

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε περισσότερες ημέρες για προετοιμασία είπε:

«Κοιτάξτε σημαντικό είναι, αλλά αυτό συνέβη για όλες τις ομάδες, οπότε δεν είναι ότι παίρνεις κάποιο αβαντάζ από αυτό. Ταυτόχρονα εμείς έχουμε και κάποια θέματα. Ο Φουρνιέ ανέβασε πυρετό σήμερα και είναι εξαιρετικά αμφίβολος. Δεν θα κάνει προπόνηση και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για αύριο. Ο ΜακΚίσικ είναι έξω και επανέρχεται ο Νιλικίνα έχουμε όμως παίκτες, έχουμε ρόστερ, να παίξουμε το παιχνίδι και να ανταγωνιστούμε και να κερδίσουμε».

Για το τι είναι αυτό που επισήμανε περισσότερο στην ομάδα αυτές τις μέρες: «Κοιτάξτε, δεν είχαμε όλη την ομάδα μαζί γιατί κατ ουσίαν είχαν φύγει οι Έλληνες διεθνείς. Προσπαθούσαμε να προπονηθούμε στις αρχές μας περισσότερο. Να κάνουμε τις ρουτίνες μας.

Και στην ουσία οι διεθνείς γύρισαν τη Δευτέρα το πρωί. Την Τρίτη κάναν προπόνηση. Στην ουσία χτες κάναμε μια προπόνηση όλη η ομάδα μαζί και σήμερα που βέβαια δεν θα είναι ο Φουρνιέ.

Αυτό που μπορέσαμε να κάνουμε είναι να βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και στην ατομική φόρμα του κάθε παίκτη και στο πόσο συνδεόμαστε μεταξύ μας αμυντικά και επιθετικά».