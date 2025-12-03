Παναθηναϊκός: Μια πεντάδα must win αγώνων

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε την Κηφισιά για την 4 η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να θέλει να πάρει το απόλυτο στα παιχνίδια που της απομένουν μέχρι το τέλος του 2025, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Παναθηναϊκός στο πρόσφατο ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δεν κατάφερε να πάρει την νίκη και έχασε ακόμα περισσότερο έδαφος στον πίνακα της βαθμολογίας.

Οι όποιες ελπίδες είχαν οι «πράσινοι» για να επιχειρήσουν μια ολική ανατροπή και να βρεθούν και πάλι στις υψηλές θέσεις της κατάταξης έχοντας ελπίδες για να κυνηγήσουν την κούπα… εξανεμίστηκαν και πλέον αυτό που «καίει» τον Παναθηναϊκό είναι να μη χαθεί η ψυχολογία γι αυτό που «χτίζεται».

Για να μπορέσει ο Ράφα Μπενίτεθ να κρατήσει την ψυχολογία των παικτών του στα ύψη θα πρέπει να δει τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει άμεσα στο δρόμο των επιτυχιών και να συνεχίζει σε αυτόν μέχρι το τέλος του 2025.

Οι «πράσινοι» μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους έχουν μπροστά τους 5 παιχνίδια συμπεριλαμβανομένου και του αποψινού. Σε όλες τις διοργανώσεις, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η πεντάδα αναμετρήσεων μέχρι το τέλος του 2025

Ημερομηνία Αγώνας Διοργάνωση

3/12/2025 Παναθηναϊκός-Κηφισιά Κύπελλο Ελλάδας

7/12/2025 ΑΕΛ-Παναθηναϊκός Super League

11/12/2025 Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζέν Europa league

14/12/2025 Παναθηναϊκός-Βόλος Super League

21/12/2025 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός Super League

Το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός για να πάρει το απόλυτο μέχρι το τέλος της χρονιάς μοιάζει κάτι περισσότερο από βατό, αν εξαιρεθεί το τελευταίο παιχνίδι. Το μεγάλο εκτός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αν ο Παναθηναϊκός όμως έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι τη Θεσσαλονίκη με το «4 στα 4» έχοντας ξεπεράσει και τα προβλήματα τραυματισμών αλλά και απουσιών λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, τότε η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα έχει όλα τα εφόδια για ένα διπλό που θα αλλάξει όλη την κατάσταση στο κατώφλι του 2026.