Μπενίτεθ για Κηφισιά: «Αγώνας για να “χτίσουμε” την νοοτροπία νικητή»

Οnsports Τeam

Ο Ράφα Μπενίτεθ στάθηκε στην μεγάλη σημασία που δίνει ο Παναθηναϊκός στο Κύπελλο, ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με την Κηφισιά.

Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στην μεγάλη σημασία που έχουν όλες οι διοργανώσεις για την ομάδα του Παναθηναϊκού και επεσήμανε πως ο σημερινός είναι ένας ακόμα αγώνας που μπορεί να συμβάλει στην δημιουργία της νοοτροπίας νικητή που θέλει για το «Τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag της «πράσινης» ΠΑΕ:

«Το Κύπελλο είναι ένας θεσμός στον οποίο θέλουμε να διακριθούμε. Ούτως ή άλλως, αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια προσήλωση όλους τους αγώνες και όλες τις διοργανώσεις. Όπως συνηθίζω να λέω από την πρώτη μέρα που βρίσκομαι στην ομάδα, ο επόμενος αγώνας είναι πάντοτε ο πιο σημαντικός. Κατά συνέπεια, το παιχνίδι με την Κηφισιά είναι το πιο σημαντικό για εμάς μέχρι το επόμενο. Είναι ένας ακόμα αγώνας για να χτίσουμε τη νοοτροπία νικητή που θέλουμε για την ομάδα μας».