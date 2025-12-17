Stoiximan GBL: Ο Πανιώνιος παίρνει Νικολαΐδη και Μαρούσι αποκτά Πάπας

Οnsports Τeam

Σε μια άτυπη... ανταλλαγή προχωρούν οι δύο ομάδες που αναπροσαρμόζουν τα πλάνα τους για να μπορέσουν να βγουν νικητές στη "μάχη" που δίνουν για να "σώσουν" την κατηγορία.

Αντίθετα δρομολόγια θα ακολουθήσουν Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Τζορτζ Πάπας με τον πρώτο να μετακομίζει στον Πανιώνιο και τον δεύτερο στο Μαρούσι.

Οι δύο ομάδες θέλουν να ενισχυθούν σε θέσεις που έχουν πρόβλημα κι αυτή η άτυπη ανταλλαγή θα προσθέσει από έναν καινούριο παίκτη και στα δύο ρόστερ.

Εξάλλου τόσο ο Πανιώνιος, όσο και το Μαρούσι έχουν τον ίδιο στόχο, που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην Stoiximan Greek Basketball League.