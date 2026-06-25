«Ο Μπάκου υπέγραψε προσύμφωνο με την Κοτσαέλισπορ»

Ο Μακάνα Μπάκου προέρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του Ατρόμητου, καταγράφοντας 13 γκολ και 10 ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Τουρκία, η Κοτσαέλισπορ έχει ήδη έρθει σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή και έχει υπογράψει προσύμφωνο, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να ενισχύσει σημαντικά την επιθετική της γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Οι ίδιες πληροφορίες τονίζουν ότι ο Γερμανός εξτρέμ με καταγωγή από το Κονγκό, ο οποίος είναι γνώριμος στο τουρκικό κοινό από τη θητεία του στην Γκεζτέπε, αναμένεται να ταξιδέψει στη Σμύρνη στις αρχές της επόμενης εβδομάδας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Πριν από τις τελικές υπογραφές, ο 28χρονος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Κοτσαελίσπορ.