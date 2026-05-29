Ολυμπιακός, μεταγραφές: Στη λίστα της Λιντς ο Τζολάκης

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed», η Λιντς βρίσκεται μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Κωνσταντή Τζολάκη, με τον 22χρονο πορτιέρο του Ολυμπιακού να προσελκύει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων ενώ δεν αποκλείεται να έρθουν προτάσεις στην Πλατεία Αλεξάνδρας μέσα στο καλοκαίρι.

Ενδιαφέρον έχει προκύψει και από πλευράς Χαλ, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά ενόψει της νέας σεζόν στην Premier League.

Οι Πειραιώτες φέρονται να κοστολογούν τον παίκτη κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με το συμβόλαιό του να εκπνέει το καλοκαίρι του 2027. Συνολικά τη φετινή σεζόν πραγματοποίησε 43 εμφανίσεις, κρατώντας για 23 παιχνίδια ανέπαφη την εστία του σε 3.900' αγωνιστικά λεπτά.