Άρης: Διαψεύδει τις φήμες για Πασχαλάκη

Με τη φετινή σεζόν να οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, στον Άρη έχει ήδη ξεκινήσει η προεργασία ενόψει του καλοκαιρινού σχεδιασμού, με τα πρώτα μεταγραφικά σενάρια να κάνουν την εμφάνισή τους γύρω από την ομάδα.

Ανάμεσα στα ονόματα που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες ήταν και εκείνο του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, με δημοσιεύματα να συνδέουν τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού με τους «κιτρινόμαυρους», ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Ωστόσο, από την πλευρά του Άρη φρόντισαν να βάλουν άμεσα τέλος στα συγκεκριμένα σενάρια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τα περί ενδιαφέροντος για τον Έλληνα γκολκίπερ.