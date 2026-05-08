Τέλος Ίνγκασον και Πελίστρι για τον Παναθηναϊκό

Τέλος για φέτος οι Ίνγκασον και Πελίστρι για την ομάδα του Παναθηναϊκού, με τους δύο παίκτες να αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών και να μην αγωνίζονται περαιτέρω μέχρι το τέλος της αγωνιστικής χρονιάς.

Οι ατυχίες δεν έχουν τελειωμό για την ομάδα τον Ράφα Μπενίτεθ ο οποίος θα πρέπει να πορευτεί για τα εναπομείνατα παιχνίδια της σεζόν χωρίς τους δύο παίκτες.