· Κηφισιά

Κηφισιά: Στη Λεωφόρο θα δώσει δύο ματς των play out

Οι τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις της ομάδας των βορείων προαστίων, θα διεξαχθούν στη Λεωφόρο και όχι στη Νεάπολη. 

Κηφισιά: Στη Λεωφόρο θα δώσει δύο ματς των play out
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κηφισιά έχει μπροστά της δύο εντός έδρας ματς για την ολοκλήρωση των Play outs της Super League. Παιχνίδια τα οποία όπως έγινε γνωστό δε θα τα δώσει στη Νεάπολη, αλλά στη Λεωφόρο! Η ομάδα των βορείων προαστίων θα χρησιμοποιήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης» ως έδρας της.

Την Τρίτη 12/5 η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, ενώ στο ίδιο γήπεδο θα υποδεχθεί την ΑΕΛ την Πέμπτη 21/5.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι, οι κάτωθι αγώνες, στο πλαίσιο της 8ης και 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζουν έδρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

8η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας).

10η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛ NOVIBET θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)».

COMMENTS
LATEST NEWS
20:59 EUROLEAGUE

Σακό: «Είναι πολύ εχθρική η ατμόσφαιρα εδώ»

20:45 EUROLEAGUE

LIVE Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης

20:35 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στο «κάδρο» και ο Λορέντζο Μπράουν – Τι αναφέρουν στο Ισραήλ

20:34 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Η ισπανική ομάδα οργανώνει προβολή του Game 4 στη Roig Arena

20:09 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Γνώρισε την ήττα από τον Μάχατς και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Ρώμης

20:08 EUROLEAGUE

Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για ό,τι έγινε – Σέβομαι τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν»

20:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μάλαγα – ΑΕΚ: Εκτός ο Ντουάρτε από τον ημιτελικό του BCL Final Four 2026

19:58 EUROLEAGUE

Νοκ άουτ ο Πουέρτο για το Game 4 – Με δεμένο πόδι ο παίκτης της Βαλένθια

19:49 GREEK BASKET LEAGUE

«Εξετάζει και τον Σαμοντούροβ το North Carolina»

19:48 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Στη Λεωφόρο θα δώσει δύο ματς των play out

19:30 EUROLEAGUE

Ρογκαβόπουλος: «Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι από το πρώτο λεπτό»

19:26 EUROLEAGUE

«Βόμβα με Φρανσίσκο θέλει να ρίξει η Ντουμπάι BC»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας