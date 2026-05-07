Κηφισιά: Στη Λεωφόρο θα δώσει δύο ματς των play out

Η Κηφισιά έχει μπροστά της δύο εντός έδρας ματς για την ολοκλήρωση των Play outs της Super League. Παιχνίδια τα οποία όπως έγινε γνωστό δε θα τα δώσει στη Νεάπολη, αλλά στη Λεωφόρο! Η ομάδα των βορείων προαστίων θα χρησιμοποιήσει το «Απόστολος Νικολαΐδης» ως έδρας της.

Την Τρίτη 12/5 η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Ατρόμητο στη Λεωφόρο, ενώ στο ίδιο γήπεδο θα υποδεχθεί την ΑΕΛ την Πέμπτη 21/5.

Η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι, οι κάτωθι αγώνες, στο πλαίσιο της 8ης και 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζουν έδρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

8η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας).

10η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛ NOVIBET θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)».