· Άρης

Άρης: Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Μορόν

Ο Άρης συνεχίζει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση απέναντι στον ΟΦΗ (10/05), με τον Λορέν Μορόν να βγάζει μέρος της προπόνησης.

Άρης: Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Μορόν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η προετοιμασία του Άρη συνεχίστηκε σήμερα (07/05) ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, με τον Λορέν Μορόν να ακολουθεί μέρος του προγράμματος.

Στην πρωινή προπόνηση των «κιτρίνων» δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική από τον Μιχάλη Γρηγορίου, χωρίς να προκύπτει κάποιο νέο αγωνιστικό πρόβλημα.

Η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ομάδα της Κρήτης μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για αύριο (08/05) το πρωί στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:30 EUROLEAGUE

Ρογκαβόπουλος: «Πρέπει να εμφανιστούμε συγκεντρωμένοι και πανέτοιμοι από το πρώτο λεπτό»

19:26 EUROLEAGUE

«Βόμβα με Φρανσίσκο θέλει να ρίξει η Ντουμπάι BC»

19:14 BET ON

Ευρωπαϊκή πρωτιά για την Allwyn Hellas και το Pamestoixima.gr στα SBC Awards 2026

19:08 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Εξαιρετικά αμφίβολος ο Πουέρτο για το Game 4 των Euroleague playoffs

18:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη

18:40 CHAMPIONS LEAGUE

Πεδίο μάχης το Παρίσι μετά την πρόκριση της Παρί Σεν Ζερμέν

18:07 SUPER LEAGUE

Άρης: Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Μορόν

17:43 EUROLEAGUE

EuroLeague: MVP των Game 3 ο Τουμπέλις

17:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Σοβαρό επεισόδιο Βαλβέρδε-Τσουαμενί

17:34 EUROLEAGUE

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

17:21 EUROLEAGUE

Λεσόρ: «Ήταν πιο πεινασμένοι από εμάς, πρέπει να είμαστε πιο σκληροί»

17:17 BET ON

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 93 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Απρίλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας