Άρης: Έβγαλε μέρος του προγράμματος ο Μορόν

Η προετοιμασία του Άρη συνεχίστηκε σήμερα (07/05) ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, με τον Λορέν Μορόν να ακολουθεί μέρος του προγράμματος.

Στην πρωινή προπόνηση των «κιτρίνων» δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τακτική από τον Μιχάλη Γρηγορίου, χωρίς να προκύπτει κάποιο νέο αγωνιστικό πρόβλημα.

Η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ομάδα της Κρήτης μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για αύριο (08/05) το πρωί στο γήπεδο «Κλεάνθης Βικελίδης».