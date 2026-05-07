Παναθηναϊκός: Κεκλεισμένων των θυρών το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, μετά τα γεγονότα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση, φίλοι του Παναθηναϊκού έριξαν δύο κροτίδες στη θύρα 13 και συνολικά πέντε πυροτεχνήματα (στρόμπο τύπου Ρ1), τόσο στις κερκίδες της θύρας 7 όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου.

Η ΔΕΑΒ επέβαλε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών, με αποτέλεσμα το τελευταίο παιχνίδι του συλλόγου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, απέναντι στον ΠΑΟΚ, να διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων.