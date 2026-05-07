Super League: Απαλλάχθηκε ο Καζίας, τιμωρία σε πέντε ομάδες

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League γνωστοποίησε πως ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας, απαλλάχθηκε από την πειθαρχική παράβαση που του είχε αποδοθεί και δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε Παναθηναϊκό (8.000 ευρώ), ΠΑΟΚ (4.000 ευρώ), Πανσερραϊκό (4.000 ευρώ), ΑΕΛ Novibet (3.000 ευρώ) και Αστέρα AKTOR (1.000 ευρώ).

Επιπλέον, ο Β’ φροντιστής της ΑΕΛ Novibet, Σταθάκος, τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών ημερών.