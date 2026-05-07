Αστέρας Τρίπολης · Παναθηναϊκός · Πανσερραϊκός · ΠΑΟΚ

Super League: Απαλλάχθηκε ο Καζίας, τιμωρία σε πέντε ομάδες

Ο ιδιοκτήτης του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας, απαλλάχθηκε από την πειθαρχική διαδικασία. Αντίθετα, πέντε ομάδες της Super League τιμωρήθηκαν με πρόστιμα.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League γνωστοποίησε πως ο ισχυρός άνδρας του Πανσερραϊκού, Τάσος Καζίας, απαλλάχθηκε από την πειθαρχική παράβαση που του είχε αποδοθεί και δεν του επιβλήθηκε κάποια ποινή.

Παράλληλα, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε Παναθηναϊκό (8.000 ευρώ), ΠΑΟΚ (4.000 ευρώ), Πανσερραϊκό (4.000 ευρώ), ΑΕΛ Novibet (3.000 ευρώ) και Αστέρα AKTOR (1.000 ευρώ).

Επιπλέον, ο Β’ φροντιστής της ΑΕΛ Novibet, Σταθάκος, τιμωρήθηκε με ποινή δύο αγωνιστικών ημερών.

