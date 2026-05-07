ΠΑΟΚ: Έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό ο Χατσίδης
Ο Δημήτρης Χατσίδης επέστρεψε σε φουλ ρυθμούς στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ και είναι έτοιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (10/05, 19:30).
Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της ημέρας για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής των playoffs απέναντι στον Ολυμπιακό.
Ο Δημήτρης Χατσίδης συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του κυριακάτικου αγώνα (10/05).
Η προπόνηση της Πέμπτης (07/05) ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις rondo και παιχνίδια κατοχής, ενώ το μεγαλύτερο μέρος αφιερώθηκε στην τακτική.
Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά συνέχισαν με θεραπεία.
Η επόμενη προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή (08/05) στις 11:00.