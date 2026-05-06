· ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για καταστροφή καθισμάτων

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ για την καταστροφή περίπου 160 καθισμάτων στο Πανθεσσαλικό Στάδιο κατά τη διάρκεια του τελικού του Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για καταστροφή καθισμάτων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ, για φθορά που προκάλεσαν οι οπαδοί του στον τελικό του Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η καταστροφή περίπου 160 καθισμάτων, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή της χρηματικής ποινής στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:

«Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).

Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:38 EUROLEAGUE

Συνάντηση EuroLeague – ABA με φόντο συνεργασία

16:28 ΣΠΟΡ

Πόλο: Αποκλείστηκε η Εθνική γυναικών από την τελική φάση του World Cup

16:16 ΣΠΟΡ

Τσιτσιπάς: Μεσημέρι Πέμπτης η μάχη με τον Μάχατς

16:05 SUPER LEAGUE

Ξεπέρασε την ίωση ο Σιώπης, προβλήματα για Μπενίτεθ

15:59 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με 16 παίκτες και προβλήματα η Μάλαγα στη Μπανταλόνα

15:52 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο πλευρό των συμπαικτών του ο Σλούκας πριν το Game 3 με τη Βαλένθια (vid)

15:45 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για καταστροφή καθισμάτων

15:35 SUPER LEAGUE

ΠΣΑΠΠ: Παραμένει πρόεδρος ο Μπαντής

15:15 SUPER LEAGUE

ΝΠΣ Βόλος: Τέλος ο Γιάννης Μπουζούκης

14:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Basketball Champions League: Οι αγώνες της ΑΕΚ για το Final 4 στα «παρκέ» της COSMOTE TV

14:23 EUROLEAGUE

Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Δημήτρη Διαμαντίδη για τα γενέθλιά του

14:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Υπέγραψε στη Μπόχουμ ο Τσόκαϊ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας