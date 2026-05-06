ΠΑΟΚ: Πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ για καταστροφή καθισμάτων
Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ επιβλήθηκε στον ΠΑΟΚ από τη ΔΕΑΒ, για φθορά που προκάλεσαν οι οπαδοί του στον τελικό του Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε η καταστροφή περίπου 160 καθισμάτων, γεγονός που οδήγησε στην επιβολή της χρηματικής ποινής στον «Δικέφαλο του Βορρά».
Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:
«Αφού έλαβε υπόψη της τις εκθέσεις των παρατηρητών της ΔΕΑΒ, από τις οποίες προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026 στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου, για τον Τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, που διοργανώνει η ΕΠΟ, περιόδου 2025/2026, έλαβε χώρα από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ καταστροφή περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου,
επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 34/2026 Απόφασή της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€).
Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».