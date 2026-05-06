Παναθηναϊκός: «Υπέγραψε στη Μπόχουμ ο Τσόκαϊ»

Ο Ένις Τσόκαϊ θα αποτελέσει παρελθόν από τον Παναθηναϊκό και έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Μπόχουμ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αλβανία.

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του φαίνεται πως έχει ήδη βρει ο Ένις Τσόκαϊ, ο οποίος την τελευταία διετία αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Παναθηναϊκό στον Λεβαδειακό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αλβανία, ο 27χρονος μέσος έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Μπόχουμ και από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στη Bundesliga 2.

Υπενθυμίζεται πως το συμβόλαιο του Τσόκαϊ με τους «πράσινους» ολοκληρώνεται τυπικά στις 30 Ιουνίου, με τον ίδιο να ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση της καριέρας του στη Γερμανία.

