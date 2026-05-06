Ολυμπιακός: Εξετάζει και πάλι την περίπτωση του Τζολάκη η Φενέρμπαχτσε

Στη μεταγραφική λίστα της Φενέρμπαχτσε βρίσκεται και πάλι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Κωνσταντίνος Τζολάκης, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Σε αναζήτηση νέου τερματοφύλακα βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, καθώς τα σοβαρά λάθη του Έντερσον στο ντέρμπι με τη Γαλατασαράι φαίνεται πως έχουν κλονίσει τη θέση του στο ρόστερ.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα και συγκεκριμένα το «gercekgundem», η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει επανέλθει δυναμικά για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη. Ο 23χρονος γκολκίπερ του Ολυμπιακού είχε απασχολήσει τη Φενέρ και το περασμένο καλοκαίρι, με το ενδιαφέρον να αναθερμαίνεται το τελευταίο διάστημα.

Όπως αναφέρεται, ο τουρκικός σύλλογος εμφανίζεται διατεθειμένος να προσφέρει έως και 15 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του, ενώ έχουν ήδη γίνει οι πρώτες επαφές με την πλευρά των εκπροσώπων του ποδοσφαιριστή.

