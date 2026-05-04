Παναθηναϊκός: Με τα ίδια προβλήματα η προπόνηση των «πρασίνων»

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν στις προπονήσεις, χωρίς να υπάρχουν νέα προβλήματα.

Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού επέστρεψαν σήμερα στις προπονήσεις. Ο Κάτρης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σάντσες, Ντέσερς, Σισοκό και Γεντβάι υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Παράλληλα, όσοι αγωνίστηκαν για περισσότερα από 45 λεπτά στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Για τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις ανάπτυξης παιχνιδιού, καθώς και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε τη Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την επόμενη αναμέτρηση των playoffs του πρωταθλήματος Super League.

Όσοι έπαιξαν περισσότερα από 45 λεπτά στον αγώνα κόντρα στην ΑΕΚ έκαναν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση ανάπτυξης παιχνιδιού και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης, θεραπεία οι Σάντσες, Γεντβάι, Ντέσερς, Σισοκό».

