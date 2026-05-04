ΑΕΛ Novibet: Συνάντηση με την ΚΕΔ/ΕΠΟ για την διαιτησία του Φωτιά

Με επίσημη ανακοίνωσή της, η ΑΕΛ Novibet γνωστοποίησε στους φιλάθλους της ομάδας ότι η ΚΕΔ/ΕΠΟ έκανε αποδεκτό το αίτημά της για συνάντηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Η συζήτηση θα αφορά τη διαιτησία του Φωτιά στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, θέμα για το οποίο οι «βυσσινί» έχουν εκφράσει έντονες διαμαρτυρίες.

Άμεση ήταν η αντίδραση της ΚΕΔ/ΕΠΟ στην επιστολή της ΑΕΛ Novibet, με την οποία οι «βυσσινί» εξέφρασαν τα παράπονά τους για τη διαιτησία του Φωτιά στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό, ζητώντας παράλληλα και πρόσβαση στη συνομιλία με τον VAR.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τη θεσσαλική ομάδα, η Ομοσπονδία ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα και προγραμματίστηκε συνάντηση για την ερχόμενη Δευτέρα (11/05).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΛ:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι υπήρξε άμεση απάντηση και θετική ανταπόκριση από την ΚΕΔ/ΕΠΟ, στην χτεσινή επιστολή της διοίκησης της ΑΕΛ για την παράθεση όλων των δεδομένων που αφορούν τη διαιτησία Φωτιά στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες και συγκεκριμένα την επίμαχη φάση του πέναλτι και τις συνομιλίες στην ενδοεπικοινωνία μεταξύ του διαιτητή και του VAR Παπαδόπουλου.

Η συνάντηση ορίστηκε για την επόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου στην έδρα των αρμοδίων».

