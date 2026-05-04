ΟΦΗ: Πρόσθεσε δύο ασημένια αστέρια στο έμβλημα

Το λογότυπό του άλλαξε ο ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να προσθέτουν στο καινούργιο τους σήμα δύο ασημένια αστέρια που συμβολίζουν τις δύο κατακτήσεις Κυπέλλων. 

Την κατάκτηση του Κυπέλλου πανηγυρίζουν άπαντες στον ΟΦΗ και με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία των Κρητικών, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να προσθέσει δύο ασημένια αστέρια στο υπάρχων λογότυπο τα οποία συμβολίζουν τα δύο Κύπελλα του «Ομίλου».

Στο ένα αστέρι αναγράφεται το «87», που παραπέμπει στον θρίαμβο του 1987, ενώ στο δεύτερο το «26», που σηματοδοτεί τη νέα μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ.

