ΟΦΗ: Πρόσθεσε δύο ασημένια αστέρια στο έμβλημα

Την κατάκτηση του Κυπέλλου πανηγυρίζουν άπαντες στον ΟΦΗ και με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία των Κρητικών, η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να προσθέσει δύο ασημένια αστέρια στο υπάρχων λογότυπο τα οποία συμβολίζουν τα δύο Κύπελλα του «Ομίλου».

Στο ένα αστέρι αναγράφεται το «87», που παραπέμπει στον θρίαμβο του 1987, ενώ στο δεύτερο το «26», που σηματοδοτεί τη νέα μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ.