Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (21:00, COSMOTE SPORT 1 και LIVE από το Onsports) στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι, ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Tριφυλλιού.

Ο Ισπανός προπονητής παρατάσσει τους πράσινους με 3-4-2-1 με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Κοντούρη και Τσέριν.

Στην κορυφή της επίθεσης θα κινείται ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.