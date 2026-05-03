Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Δείτε τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ για την ενδεκάδα στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (21:00, COSMOTE SPORT 1 και LIVE από το Onsports) στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική των playoffs της Super League.

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι, ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Tριφυλλιού.

Ο Ισπανός προπονητής παρατάσσει τους πράσινους με 3-4-2-1 με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια, με τους Ερνάντεθ, Ίνγκασον και Πάλμερ-Μπράουν να αποτελούν την τριάδα της άμυνας.

Αριστερά θα βρίσκεται ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Καλάμπρια και το δίδυμο των χαφ θα αποτελείται από τους Κοντούρη και Τσέριν.

Στην κορυφή της επίθεσης θα κινείται ο Τετέι, με τους Ταμπόρδα και Αντίνο πίσω του.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Χάβι Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσέριν, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Τεττέη.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Κότσαρης, Τσάβες, Τουμπά, Τσιριβέγια, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Παντελίδης, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:35 ONSPORTS

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Η φάση που ζήτησε πέναλτι ο Τετέι (Video)

22:20 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ευκαιρία του Κυριακόπουλου, ο Στρακόσια σώζει

22:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Διπλή ευκαιρία με Μαρίν και δοκάρι Κοϊτά (vid)

22:12 SUPER LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Δεν εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες, χαρίσαμε το παιχνίδι»

22:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Μεγάλη ένταση με Τετέι και Πήλιο στο φινάλε του πρώτου μέρους (vid)

22:01 AUTO MOTO

Formula 1: Θρίαμβος Αντονέλι στο Μαϊάμι – Τρίτη νίκη της σεζόν για το «παιδί-θαύμα» της Mercedes

21:54 SUPER LEAGUE

Λουτσέσκου: «Αντιδρούμε κόντρα στη μοίρα»

21:47 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η αποβολή του Ερνάντεθ (vid)

21:39 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ευκαιρία του Περέιρα, σώζει ο Λαφόν (vid)

21:38 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Τα Highlights της νίκης του Δικέφαλου

21:29 SUPER LEAGUE

Φονσέκα για Γιάρεμτσουκ: «Έχει την ικανότητα να είναι το νούμερο «9» μας»

20:58 GREEK BASKET LEAGUE

Stoiximan GBL: Ιστορική άνοδος για τους Vikos Falcons

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας