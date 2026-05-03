· Παναθηναϊκός

Μπενίτεθ: «Να τελειώσουμε καλά τη χρονιά»

Με στόχο την πρώτη του νίκη στα playoffs, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.

Εν όψει της αναμέτρησης, ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στο MatchDay Mag της ΠΑΕ, επισημαίνοντας πως η ομάδα έχει προετοιμαστεί κατάλληλα, ώστε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό και προπονηθήκαμε καλά τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε έτοιμοι, από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Οι παίκτες μας προσπαθούν. Προσπαθούν δίνοντας το μέγιστο ο καθένας από αυτούς, προσπαθούν στα πάντα και αυτό φαίνεται με τον τρόπο που δουλεύουν. Από αυτή την άποψη είμαι χαρούμενος».

