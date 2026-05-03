Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Διατηρεί την τριάδα ο Μπενίτεθ, σκέψεις για έκπληξη από Νίκολιτς

Οι δύο «μονομάχοι» αναμετρώνται στο «Απ. Νικολαΐδης», για τελευταία φορά στην ιστορία, με το βαθμολογικό ενδιαφέρον να… γέρνει προς την πλευρά της Ένωσης. Το «συγκρότημα» του Μάρκο Νίκολιτς είναι στο +5 από τον Ολυμπιακό στη «μάχη» του τίτλου και θέλει το «διπλό» για να συνεχίσει την πορεία της προς το πρωτάθλημα.

Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει πίσω σ’ αυτή τη «μονομαχία», με τον βασικό του στόχο να τερματίσει πιο ψηλά στη βαθμολογία και να αλλάξει… διοργάνωση στα ευρωπαϊκά «εισιτήρια» για τα προκριματικά της επόμενης αγωνιστικής σεζόν.

Διατηρεί την τριάδα ο Μπενίτεθ

Ο Ράφα Μπενίτεθ ετοιμάζει τα πλάνα του για το ντέρμπι και όπως όλα δείχνουν θα διατηρήσει τον σχηματισμό με την τριάδα στην άμυνα. Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Λαφόν και οι Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Ερνάντεθ θα είναι οι τρεις αμυντικοί.

Στα δεξιά θα κινείται ο Καλάμπρια και στην απέναντι πλευρά θα είναι ο Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να επιστρέψει ο Κοντούρης, με τους Τσιριβέγια, Σιώπη και Τσέριν να διεκδικούν τη θέση δίπλα του.

Πιο μπροστά τους θα είναι ο Τετέι που θα αποτελέσει την γραμμή κρούσης, με τους Ταμπόρδα και Πελίστρι στα άκρα της επίθεσης.

Σκέψεις για έκπληξη από Νίκολιτς

Τρεις είναι οι θέσεις που… προβληματίζουν τον Μάρκο Νίκολιτς για το αθηναϊκό ντέρμπι. Ο Σέρβος τεχνικός φαίνεται να δίνει προβάδισμα σε Ζίνι και Πήλιο για την επίθεση και το αριστερό άκρο της άμυνας, αντίστοιχα, τη στιγμή που σκέφτεται και μία έκπληξη στο αριστερό «φτερό» της μεσαίας γραμμής.

Συγκεκριμένα, ο Στρακόσα θα στον «άσο». Κεντρικό αμυντικό δίδυμο θα είναι οι Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο. Οι Πένραϊς και Πήλιος διεκδικούν τη θέση στα αριστερά, με τον πρώτο να έχει χάσει κάποιες προπονήσεις τις προηγούμενες μέρες.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Πινέδα και Μαρίν, με τον Κοϊτά στο δεξί άκρο και τους Περέιρα και Γκατσίνοβιτς να διεκδικούν τη θέση στα αριστερά, τη στιγμή που στη συγκεκριμένη θέση υπάρχει και η… έκπληξη με Κουτέσα.

Στην επίθεση, σίγουρος θα πρέπει να θεωρείται ο Βάργκα, με τον Ζίνι να μοιράζει ως ο επικρατέστερος παρτενέρ του, μια και ο Γιόβιτς προέρχεται από ένα πρόβλημα που τον άφησε εκτός για μερικές μέρες.