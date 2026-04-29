Παναθηναϊκός: «Μεγάλο ενδιαφέρον των πρασίνων για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο»
Δημοσιεύματα στην Ισπανία κάνουν λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο της Σεβίλλης.
Για μεγάλο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για επαναπατρισμό του Οδυσσέα Βλαχοδήμου κάνει λόγο δημοσίευμα της «AS», με τον 32χρονο πορτιέρο να αποτελεί βασικό στέλεχος για τη φετινή Σεβίλλη.
Ο διεθνής γκολκίπερ, τη φετινή σεζόν έχει γράψει συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του τέσσερις φορές σε 2.700 αγωνιστικά λεπτά.
Θυμίζουμε πως ο Βλαχοδήμος αγωνίζεται δανεικός στην ομάδα της Ανδαλουσίας από τη Νιούκαστλ, με το συμβόλαιό του στις «καρακάξες» να εκπνέι το 2028.
