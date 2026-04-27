ΠΑΟΚ: Θλάση ο Καμαρά - Ξεκίνησε προετοιμασία για Ολυμπιακό

Επιστροφή στη δουλειά για τον ΠΑΟΚ ενόψει play offs - Αποθεραπεία για βασικούς και νεότερα για τους τραυματίες.

Ο ΠΑΟΚ άφησε πίσω του την απογοήτευση από τον τελικό Κυπέλλου και στρέφει πλέον την προσοχή του στην τελική ευθεία της Super League, με στόχο τα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν στα Play Offs.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τη Δευτέρα (27/04) την προετοιμασία της για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, επιχειρώντας να ανασυνταχθεί μετά τα όσα προηγήθηκαν στον Βόλο.

Όσοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του τελικού ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας σε γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις rondo και παιχνίδια υψηλής έντασης 3 εναντίον 3.

Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε θλάση στον αριστερό δικέφαλο. Ο μέσος ξεκίνησε ήδη θεραπείες, όπως και οι Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης και Κίριλ Ντεσπόντοφ, που συνέχισαν τα δικά τους προγράμματα αποκατάστασης.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ θα συνεχιστεί την Τρίτη (28/04) με προπόνηση προγραμματισμένη για τις 18:00.