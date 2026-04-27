ΟΦΗ: Φιέστα με ανοιχτό πούλμαν και Live Streaming

Κάλεσμα στους φιλάθλους του έκανε ο ΟΦΗ, με την ομάδα του Ηρακλείου να προγραμματίζει φιέστα (27/4,18:00) για την κατάκτηση του Κυπέλλου ελλάδας η οποία θα μεταδοθεί και σε Live Streaming.

Στους δρόμους θα βγουν σήμερα οι φίλοι του ΟΦΗ, με την φιέστα των Κρητικών για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας να είναι προγραμματισμένη για σήμερα στις 18:00.

Η πορεία με ανοιχτό πούλμαν θα αρχίσει από το «Γεντί Κουλέ» και θα φέρει… βόλτα το τρόπαιο σε όλους τους δρόμους του Ηρακλείου.

Το event θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά από το κανάλι της ΠΑΕ ΟΦΗ στο Youtube.

Η ανακοίνωση του «Ομίλου»:

«Σήμερα δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Είναι μέρα γιορτής για όλη την Κρήτη!

Οι θριαμβευτές του Βόλου επέστρεψαν στο νησί και το Ηράκλειο βγαίνει στους δρόμους για να αποθεώσει τους Κυπελλούχους Ελλάδας 2026!

Στις 18:00 ο Χρήστος Κόντης με τους ποδοσφαιριστές του θα επιβιβασθούν σε ανοιχτό πούλμαν, ντυμένο στα πορτοκαλί – τα χρώματά μας στον μεγάλο τελικό – και θα ξεκινήσουν μια πανηγυρική παρέλαση, από το “Γεντί Κουλέ”, την ιστορική μας έδρα, ως την “καρδιά” της πόλης, για να γιορτάσουμε όλοι την κατάκτηση του Κυπέλλου!

Η πορεία του πούλμαν θα αρχίσει από το γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης” και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Σοφ. Βενιζέλου (παραλιακή), τις οδούς Γιαμαλάκη – Αγίου Μηνά, Αβέρωφ, με στάση στην Πλατεία Ελευθερίας και στη συνέχεια θα περάσει από τις οδούς Δικαιοσύνης, 25ης Αυγούστου, με δεύτερη στάση στα “Λιοντάρια” και τη Λότζια και θα επιστρέψει στο “Θ. Βαρδινογιάνης” μέσω της παραλιακής οδού.

Σήμερα γράφουμε ιστορία όλοι μαζί.

Βγείτε στα μπαλκόνια, κατεβείτε στους δρόμους, φωνάξτε, τραγουδήστε, ζήστε το! Αυτές οι στιγμές είναι δικές μας!

Είμαστε οι Κυπελλούχοι Ελλάδας 2026!».