Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Τα highlights του ντέρμπι - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός ήταν πιο συγκεντρωμένος στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, εκμεταλλεύτηκε όλα τα λάθη της «πράσινης» άμυνας και νίκησε με 2-0 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των play off της Super League, παραμένοντας πλέον μοναδικός «κυνηγός» της ΑΕΚ στη μάχη για το πρωτάθλημα, καθώς είναι στη 2η θέση και στο -5 απ’ την κορυφή.

Τα γκολ των Ζέλσον Μάρτινς στο 33’ (από τεράστια «γκέλα» του Γεντβάι) και του Ροντινέι στο 45’+1’ χάρισαν το μεγάλο διπλό στους «ερυθρόλευκους» που είχαν καλύτερη εικόνα σε όλο το ντέρμπι.

